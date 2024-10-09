Galatasaray'a yeni '1 numara' Chelsea'den

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılılarda ise arayışlar şimdiden başladı.
ÖN GÖRÜŞME YAPILDI
Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için ön görüşme yapıldığı dile getirildi.
Bonservisi Chelsea'de olan, Fransız ekibinde kiralık oynayan 25 yaşındaki eldiven için İbrahim Hatipoğlu'nun Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü.
Değeri 20 milyon euro olan Sırp kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.