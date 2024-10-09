Galatasaray'a yeni '1 numara' Chelsea'den

Galatasaray'da Fernando Muslera'ya veda hazırlığı var. Sevilen file bekçisinin sezon sonu sarı kırmızılılar ile sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni '1 numara' için Chelsea'nin kapısı çalınacak. İşte menajeriyle görüşme gerçekleştirilen ve Muslera'nın yerine getirilecek o isim...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a yeni '1 numara' Chelsea'den
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09 Ekim 2024 08:01
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor.

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı kırmızılılarda ise arayışlar şimdiden başladı.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Strasbourg'ta forma giyen 1.94'lük eldiven Djordje Petrovic için ön görüşme yapıldığı dile getirildi.

Bonservisi Chelsea'de olan, Fransız ekibinde kiralık oynayan 25 yaşındaki eldiven için İbrahim Hatipoğlu'nun Sloven menajer Selimovic ile görüştüğü öne sürüldü.

Değeri 20 milyon euro olan Sırp kalecinin Chelsea ile sözleşmesi 2030'da sona erecek. 

 
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