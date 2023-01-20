Galatasaray'a Sacha Boey için 10 milyon euro

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Sacha Boey'e Sporting talip oldu.



Pedro Porro'yu 40 milyon euroya İngiltere Premier Lig'e göndermeye hazırlanan Portekiz ekibi, Boey'i gündemine aldı.



Sporting bu transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdı. G.Saray yönetimi ise geçen yaz 1.5 milyon euroya alınan Boey'i 13 milyon euronun altından bir rakama satmayı düşünmüyor. Portekiz takımın listesinde Norwich City'den Max Aarons ve şu anda Elche'de kiralık olan Pol Lirola da var.



22 yaşındaki Fransız sağ bek için İtalya'nın Udinese kulübü de G.Saray'a 7 milyon euroluk teklif yaptı ama kabul görmedi. G.Saray ile 2025 yazına kadar sözleşmesi olan Boey, 17 maçta 2 asist yaptı.



SACHA BOEY SPORTİNG'E UYAR



Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Boey ile ilgili ülke basınına konuştu: "Boey, Pedro Porro kadar gelişmiş bir oyuncu değil. Ancak Sporting Lizbon teknik patronu Ruben Amorim, Boey'i Porro'nun seviyesine getirecektir. Bence Amorim için Boey başka bir meydan okuma olacaktır. Onu üç kat daha iyi oyuncu yapabilir. Amorim dinamik bekleri sever. Bu açıdan Sacha Boey, Pedro Porro'ya benziyor. Bence Sporting'in oyun tarzına mükemmel bir şekilde uyuyor. Boey ocak ayında Lizbon'a giderse adaptasyon konusunda sıkıntı yaşayacağı aşikar. Gördüğüm tek engel Boey'in Portekizce bilmemesi. Ama Ruben Amorim ve ekibi bunun üstesinden gelebilir."





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