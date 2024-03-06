Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Serge Aurier, sakatlığı nedeniyle Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'a kötü haber!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 11:34
Galatasaray'da devre arasında Nottingham Forest'ten transfer edilen ve Afrika Kupası'ndan sakat dönen Fildişili sağ bek Serge Aurier'in durumu netleşti.

31 yaşındaki futbolcunun 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaray'ın yeni transferi Aurier, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak.

Serge Aurier'in, milli aradan sonra sahaya çıkması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery