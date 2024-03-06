Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da devre arasında Nottingham Forest'ten transfer edilen ve Afrika Kupası'ndan sakat dönen Fildişili sağ bek Serge Aurier'in durumu netleşti.
31 yaşındaki futbolcunun 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaray'ın yeni transferi Aurier, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak.
Serge Aurier'in, milli aradan sonra sahaya çıkması bekleniyor.
31 yaşındaki futbolcunun 15 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Galatasaray'ın yeni transferi Aurier, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında oynayamayacak.
Serge Aurier'in, milli aradan sonra sahaya çıkması bekleniyor.