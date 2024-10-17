Galatasaray'a dev gelir! Mağazacılık AŞ halka açılıyor

Galatasaray 3 milyar liranın üzerinde gelir elde edebileceği bir plan için harekete geçiyor. Galatasaray Mağazacılık AŞ halka açılıyor, başvurunun ise önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a dev gelir! Mağazacılık AŞ halka açılıyor
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17 Ekim 2024 08:06
Galatasaray Mağazacılık AŞ halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda 2026'nın başında da hisselerin yüzde 40'ının satılacağı öğrenildi.

FLORYA BEKLENMEDEN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILABİLİR

Sarı-kırmızılılar, halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek.

Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri, bunun gerçekleşmesi durumunda bile, Florya'yı beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti. 

 
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