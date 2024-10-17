Galatasaray'a dev gelir! Mağazacılık AŞ halka açılıyor

Galatasaray Mağazacılık AŞ halka açılıyor. Başvurunun önümüzdeki yıl yapılmasının planlandığı ve kabul edilmesi durumunda 2026'nın başında da hisselerin yüzde 40'ının satılacağı öğrenildi.
FLORYA BEKLENMEDEN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILABİLİR
Sarı-kırmızılılar, halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek.
Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri, bunun gerçekleşmesi durumunda bile, Florya'yı beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti.
FLORYA BEKLENMEDEN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKILABİLİR
Sarı-kırmızılılar, halka açılması halinde 3 milyar liranın üzerinde bir gelir elde edecek.
Galatasaray Kulübü'nün genel kurulu üyeleri, bunun gerçekleşmesi durumunda bile, Florya'yı beklemeden Bankalar Birliği'nden çıkılabileceğini ifade etti.