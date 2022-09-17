Galatasaray, önümüzdeki süreçte dinlenmek için fazlasıyla vakit bulacak.



Tüm dünyada ligler bu hafta Milli araya girecek. Dönüşte Sarı-Kırmızılılar 8. hafta maçında 1 Ekim'de Adana Demirspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 9. haftayı ise bay geçecek. Cim Bom bu periyotta ekstra dinlenme fırsatı bulacak.



Galatasaray, 10. hafta maçında ise 15 Ekim'de Kayseri'ye konuk olacak. Aslan, 28 günde sadece 1 maç oynamış olacak.



