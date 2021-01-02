Galatasaray 2 maç sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maçlık aranın ardından ilk kez puan kaybetti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 2 maç sonra puan kaybetti
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02 Ocak 2021 21:23
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, liderliği Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

Ligde 3. kez berabere kalan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 16 haftanın 1'ini bay geçen sarı-kırmızılılar, 1 maçı fazla olan Aytemiz Alanyaspor ile aynı puana geldi.

- İki maç sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maç sonra puan kaybetti.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, 14. haftada Göztepe'yi 3-1, 15. haftada ise Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.

İki haftada 6 puan alan Galatasaray, 16. haftada puan kaybı yaşadı.



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