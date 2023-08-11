Transfersürdüren, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.Galatasaray, TFF 2. Lig ekiplerindenforması giyeniçin oyuncu ve kulübüyleAnkaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Ankaraspor forması giyen Sıraçhan Nas, kariyeri boyunca toplam 95 resmi maçta forma giydi., söz konusu maçlarda 10 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 1 kez de asist performansı sergiledi. Sıraçhan Nas, daha önce Osmanlıspor, ve Sivas Belediyespor'da forma giydi.