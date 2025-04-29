Gabriel Sara için Manchester City ve transfer iddiası!

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara'nın Manchester City'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gabriel Sara için Manchester City ve transfer iddiası!
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29 Nisan 2025 15:52
İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Manchester City, Pep Guardiola önderliğinde transfer çalışmalarına başlarken, gündeme flaş bir iddia geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin hem taktiksel, hem de yapısal olarak yeniden canlanmaya hazırlanırken, Foot Mercato'dan Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.

Transfer listesini hazırlamaya başlan Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden birinin GalatasarayGabriel Sara olduğu öne sürüldü.

Gabriel Sara ve Manchester City ile ilgili çıkan haberde, İngiliz ekibnini yöneticilerinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yakın çevresiyle iletişiem geçtiği vurgulandı.

Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılışında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 assitlik performans sergiledi.

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