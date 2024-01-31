Gabriel Jesus şov yaptı Arsenal kazandı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Arsenal deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Gabriel Jesus şov yaptı Arsenal kazandı
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31 Ocak 2024 00:26
Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Gabriel Jesus ve 72. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde Bukayo Saka, Nottingham Forest'in golünü ise 89. dakikada Taiwo Awoniyi kaydetti.

Arsenal bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken, Nottingham Forest ise 20 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Liverpool'u ağırlarken, Nottingham Forest deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak.

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