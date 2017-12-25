transferde eski gözdelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'dan ayrıldığı açıklandı.Sezon başında Al Jazira'nın kadrosuna katılan Lassana Diarra ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fransız futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı ve 308 dakika süre aldı.Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 32 yaşındaki Lassana Diarra ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.Konu hakkında açıklama yapan Diarra, "İyi bir teklif alırsam bunu sonuçlandırmaya çalışacağım. Ancak şu ana dek gelen teklifleri açıklamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.