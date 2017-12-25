Galatasaray'ın transferde eski gözdelerinden Lassana Diarra'nın, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'dan ayrıldığı açıklandı.
Sezon başında Al Jazira'nın kadrosuna katılan Lassana Diarra ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fransız futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı ve 308 dakika süre aldı.
FRANSA'DA PSG İDDİASI
Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 32 yaşındaki Lassana Diarra ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.
Konu hakkında açıklama yapan Diarra, "İyi bir teklif alırsam bunu sonuçlandırmaya çalışacağım. Ancak şu ana dek gelen teklifleri açıklamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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Sezon başında Al Jazira'nın kadrosuna katılan Lassana Diarra ile karşılıklı anlaşma ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Fransız futbolcu, bu sezon 5 maçta oynadı ve 308 dakika süre aldı.
FRANSA'DA PSG İDDİASI
Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 32 yaşındaki Lassana Diarra ile ciddi bir şekilde ilgileniyor.
Konu hakkında açıklama yapan Diarra, "İyi bir teklif alırsam bunu sonuçlandırmaya çalışacağım. Ancak şu ana dek gelen teklifleri açıklamak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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