G.Birliği patronu Bizzati: "Gedson atılmalıydı"

Gençlerbirliği teknik direktörü Özcan Bizzati, Galatasaraylı Gedson'un kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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G.Birliği patronu Bizzati: 'Gedson atılmalıydı'
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02 Mayıs 2021 22:59
Gençlerbirliği teknik direktörü Özcan Bizzati, Galatasaray'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Hakikaten iyi mücadele etmedik. Reaksiyon veremedik. Mağlup olduk. Önümüzde 3 maçta iyi puanlar almamız lazım"

GEDSON KIRMIZI GÖRMELİYDİ

"Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. VAR ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Rakip eksik kalacakken biz eksik kaldık. Gol yedik. Galatasaray'ın buna ihtiyacı mı var? Maçın daha adil, daha optimal yönetilmesi lazım. Değil. Diğer pozisyonlarda normal. Gözümün önünde oldu olay. O pozisyon kırmızı kart.

"9 puan var. En iyiyi yapıp, en iyi yerde bitirmek lazım. 9 puan alabiliriz ama bu mücadeleyle değil. Daha iyi mücadele vermek gerek"

PIRIS: "ARKADAŞIMIZA YAPILAN, KIRMIZI KARTTI"

Galatasaray'da Gedson'un kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getiren Piris, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

Galatasaray'ın zaaflarından faydalanamadıklarını vurgulayan Piris, "Galatasaray'ın zaaflarını biliyorduk. Yeterince faydalanamadık. Kompakt durdular. Bu nedenle istediklerimizi yapamadık." ifadelerini kullandı.

POZİSYON İÇİN KİM, NE DEDİ?

Deniz Çoban: Bu, kitabın tam orta yerinden ciddi faullü oyunun tabiridir. Net bir kırmızı karttır.

Ahmet Çakar: Gedson Fernandes'in yaptığı hareket kırmızı kart



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