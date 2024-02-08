Futbolda devrim gibi karar: Mavi kart

Futbolda hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan ve hakeme yoğun itirazda bulunan oyuncular için çarpıcı bir karar duyurulmak üzere.



İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Cuma günü yapılacak duyuru ile futbolda "mavi kart" uygulaması tanıtılacak.



10 DAKİKALIK CEZA VERİLECEK



Haberde; mavi kartın, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan oyunculara ve hakeme şiddetli itirazda bulunan oyunculara gösterileceği ifade edildi. Öte yandan atak kesen faullerde de mavi karta başvurulacak.



Buna göre mavi kart gören oyuncular, 10 dakika boyunca saha kenarına alınacak.



Ayrıca aynı maçta bir sarı kart ve bir mavi kart gören oyuncular ve 2 mavi kart gören oyuncular, kırmızı kartla cezalandırılacak.



Haberde, uygulamanın ilk olarak İngiltere FA Cup'ta denenmesinin beklendiği yazıldı.



"SARI KARTTAN KORKMUYORLAR"



Daha önce de gündeme gelen 10 dakika cezası hakkında açıklama yapan IFAB CEO'su Lukas Brud, şu ifadeleri kullanmıştı;



"Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart görmekten korkmuyorlar. Ancak maçın 10 dakikasında kenara gelmek gibi bir ceza alırlarsa bunu ciddiye alırlar. Basketbolda ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakem ile iletişim kurabilmeli. Bu yolun işe yaradığı çok açık."



