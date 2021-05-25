Futbol ve basketbolda Avrupa'da final haftası

Futbol ve basketbolda önemli organizasyonlarda şampiyonlar bu hafta belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
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Futbol ve basketbolda Avrupa'da final haftası
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25 Mayıs 2021 14:42
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol ve basketbol organizasyonlarında şampiyonlar bu hafta belli olacak.

Kıtadaki en büyük 5 futbol liginde 2020-2021 sezonunun tamamlanmasıyla gözler UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne çevrildi.

İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları, 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrindeki Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşacak. Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Villarreal ekipleri ise çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Polonya'daki Gdansk Stadı'nda TSİ 22.00'de yapılacak mücadele, Kupa 2'yi müzesine götürecek kulübü belirleyecek.

Kıta basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde şampiyonu, Dörtlü Final belirleyecek.

Almanya'nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final'de Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Barcelona ile de AX Armani Exchange Milan mücadele edecek.

Her üç turnuvadaki müsabakalar beIN Sports kanallarından canlı yayımlanacak.


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