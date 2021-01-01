Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Furkan, Pacers galibiyeti için: "İyi başlamadık ama iyi bitirdik!"

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, Sixers'ın dün gece Indiana Pacers karşısında geriden gelerek kazandığı galibiyet hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, Sixers'ın dün gece Indiana Pacers karşısında geriden gelerek kazandığı galibiyet hakkında konuştu.

76ers, dün gece Pacers maçının ikinci yarısında 20 sayı geriye düşmüş, son çeyrekte de 15 sayı geriden gelmişti.

Furkan, Joel Embiid olmadan oynayan 76ers'ın yakaladığı seride büyük rol oynamış ve maçta bulduğu 17 sayısının 11'ini son çeyrekte kaydederek, kritik şutlar sokmuştu.

Furkan, Sixers Wire'a şunları söyledi:

"Maça pek iyi başlamadık, ancak sonradan onları nasıl durduracağımızı çözdük ve alan savunması bize gerçekten yardımcı oldu. Bir noktadan sonra, maça tekrar döndük ve sonra normal oyunumuzu sergiledik. Paslaştık, hareket ettik, savunma yaptık, herkes birbirine yardımcı oldu.

Bu gerçekten büyük bir galibiyetti. Harika oldu."

5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle Doğu'nun lideri olmayı sürdüren Sixers, Charlotte Hornets karşılaşması ile Çarşamba günü kısa deplasman yolculuğunu sonlandıracak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal