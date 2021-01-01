Furkan, Pacers galibiyeti için: "İyi başlamadık ama iyi bitirdik!"

Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, Sixers'ın dün gece Indiana Pacers karşısında geriden gelerek kazandığı galibiyet hakkında konuştu.



76ers, dün gece Pacers maçının ikinci yarısında 20 sayı geriye düşmüş, son çeyrekte de 15 sayı geriden gelmişti.



Furkan, Joel Embiid olmadan oynayan 76ers'ın yakaladığı seride büyük rol oynamış ve maçta bulduğu 17 sayısının 11'ini son çeyrekte kaydederek, kritik şutlar sokmuştu.



Furkan, Sixers Wire'a şunları söyledi:



"Maça pek iyi başlamadık, ancak sonradan onları nasıl durduracağımızı çözdük ve alan savunması bize gerçekten yardımcı oldu. Bir noktadan sonra, maça tekrar döndük ve sonra normal oyunumuzu sergiledik. Paslaştık, hareket ettik, savunma yaptık, herkes birbirine yardımcı oldu.



Bu gerçekten büyük bir galibiyetti. Harika oldu."



5 galibiyet ve 6 mağlubiyetle Doğu'nun lideri olmayı sürdüren Sixers, Charlotte Hornets karşılaşması ile Çarşamba günü kısa deplasman yolculuğunu sonlandıracak.



