Furkan Korkmaz'dan 8 sayı, Cedi Osman oynamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcular Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede Cleveland Cavaliers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 112-109 yendi.



NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da konuk olduğu ve normal süresi 92-92 eşitlikle sona eren maçta, konferans lideri Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 3 sayı farkla yenerek sürprize imza attı.



- Cedi Osman oynamadı



Üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, Darius Garland 25 sayı ve 9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Cedi Osman ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.



- Furkan Korkmaz'dan 8 sayı



Sezonun 12. mağlubiyetini almasına rağmen konferans liderliğini sürdüren 22 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynadı. Maça ilk 5'te başlayarak 19 dakika 34 saniye süren alan Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.



- Brooklyn Nets'in galibiyet serisini Dallas Mavericks bozdu



Dallas Mavericks, sezonun formda ekiplerinden Brooklyn Nets'i deplasmanda 115-98'lik skorla mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Galibiyet ve mağlubiyet sayıları 16'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14, Tim Hardaway 13 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 8 ribaunt üretti.



Bu sezon 35. maçında 13. kez kaybeden Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. James Harden ise 29 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.



- Sonuçlar



Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 109-112 (uzatmada)



Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 128-112



San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 117-114



New York Knicks-Indiana Pacers: 110-107



Orlando Magic-Utah Jazz: 109-124



Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 96-126



Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 98-115



