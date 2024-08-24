Freiburg, Stuttgart'ı 3 golle geçti

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg, Stuttgart'ı sahasında 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Freiburg, Stuttgart'ı 3 golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 18:29
Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Freiburg, 3-1'lik skorla kazandı.

Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 61. dakikalarda Lukas Kübler ile 54. dakikada Ritsu Doan attı. Stuttgart'ın tek golü 2. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.

Freiburg, bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk hafta hanesine puan yazamadı.

Freiburg, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart sahasında Mainz'ı ağırlayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery