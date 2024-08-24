Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip Freiburg, 3-1'lik skorla kazandı.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 61. dakikalarda Lukas Kübler ile 54. dakikada Ritsu Doan attı. Stuttgart'ın tek golü 2. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.
Freiburg, bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk hafta hanesine puan yazamadı.
Freiburg, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart sahasında Mainz'ı ağırlayacak.
Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 61. dakikalarda Lukas Kübler ile 54. dakikada Ritsu Doan attı. Stuttgart'ın tek golü 2. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi.
Freiburg, bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı. Stuttgart, ilk hafta hanesine puan yazamadı.
Freiburg, gelecek hafta Bayern Münih deplasmanına gidecek. Stuttgart sahasında Mainz'ı ağırlayacak.
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