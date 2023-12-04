Fred: "Sakatlık süreci benim için zordu"

Fenerbahçeli Fred, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fred: 'Sakatlık süreci benim için zordu'
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04 Aralık 2023 22:55
Fenerbahçeli Fred, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Edin Dzeko'nun performansını öven Brezilyalı yıldız, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim." sözlerini sarf etti.
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