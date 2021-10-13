Fransa, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı!

Fransa Profesyonel Futbol Ligi Yönetim Kurulu, Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenleme fikri hakkında bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fransa, iki yılda bir Dünya Kupası fikrine karşı!
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13 Ekim 2021 18:35
Fransa Profesyonel Futbol Ligi Yönetim Kurulu, 2 yılda bir Dünya Kupası düzenlenmesi fikrine karşı çıktı.

"Dünya Kupası, korunması ve sıradanlığa dönüştürülmemesi gereken bir dünya mirasıdır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada FIFA'nın bu kararı kuruluşlara danışmadan almaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada 2 yılda bir turnuva düzenlenmesinin kulüpleri ve ulusal şampiyonaları olumsuz etkileyeceği, taraftarların futbola olan ilgisini kaybedeceği ifade edildi.


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