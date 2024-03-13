Fransa'dan tepki çeken karar!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülkemizde iftar saatlerinde maç olmaması kararı verilerek oruç tutan futbolcuların iftarını rahatlıkla açması sağlanmıştı.



Fransa ise bu konuda flaş bir karar verdi.



RMC Sport'un haberine göre Fransa Futbol Federasyonu'nun, Ramazan ayı boyunca maçlarda ekstra mola verilmesine izin vermeyeceği söylendi.



Bu karar resmi olarak açıklanmasa da taraftarlardan ve oyunculardan büyük bir tepki almış durumda.





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