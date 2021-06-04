Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı ve bu sezon kazanılan iki kupada pay sahibi olan Francisco Montero, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Monter "Şu anda bir kararım yok. Bilmiyorum. Menajerime bağlı. Yapılacak görüşmelerden sonra nerede olacağımı göreceğim" dedi.



Sergen Yalçın ile Atletico Madrid'de hocalığını yapan Diego Simeone karşılaştırmasına ise 22 yaşındaki futbolcu şu cevabı verdi:



"Yani şimdi iki teknik direktörü karşılaştırmak doğru değil. Herkesin iyi ya da kötü özellikleri olabilir. Tam anlamıyla birbirleriyle karşılaştırmak mümkün deği. Elbette ki herkesin önemli yanları var. Geliştirmeleri gereken yanları var."



"Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak isterim"



Montero, Beşiktaş'taki çoğu oyuncunun Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabileceğini dile getirerek, "Sadece La Liga'yı kastetmiyorum. Avrupa'nın büyük liglerinde oynayabilecek oyuncuları var. Umarım Beşiktaş'ta oynarım. Bunu çok isterim. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi destekledi. Stadda olmasalar bile her maç onların varlığını hissettik. Onlara binlerce kez teşekkür ederim. Bana bireysel anlamda da destek verdiler. Kazandıktan sonra beni de kutladılar. Beşiktaş taraftarına minnettarım. Bir sezon daha oynamak isterim." dedi.



"Dorukhan La Liga'da kolaylıkla oynar"



Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, adı sık sık Real Betis ile anılan Dorukhan Toköz için ise şu ifadeleri kullandı:



"Dorukhan harika bir oyuncu. Çok özellikli bir oyuncu. Zaten A Milli takıma seçilerek ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bence Türk Milli Takımı harika bir jenerasyon yakaladı. Dorukhan'ı Real Betis istiyor mu bilmiyorum. Bence La Liga'da kolaylıkla oynar. Hatta Avrupa'nın 5 büyük liginde de oynar."



