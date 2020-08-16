Fotoğraflar ortaya çıktı: Ali Koç, Thiam ile otelde görüştü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'dan forvet hedefi Mame Thiam ile görüştü ve görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fotoğraflar ortaya çıktı: Ali Koç, Thiam ile otelde görüştü
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16 Ağustos 2020 19:29
Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesine yapılacak hamle için girişimler sürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile Beşiktaş'ta bir otelde bir araya geldi ve ilk görüşmeyi yaptı.

Görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.

OYUNCU + PARA TEKLİFİ

Oyuncuyla tüm şartlarda anlaşan Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya Harun Tekin ile bir miktar para vereceği aktarıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde pürüzlerin tamamlanarak resmi açıklamanın geleceği kaydedildi.

İŞTE O ANLAR (Fotoğraflar: Emir Kosif)







PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAPTI

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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