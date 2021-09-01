Formula 1'de Kimi Raikkonen dönemi bitiyor!

Formula 1'in efsane pilotu Kimi Raikkonen, sezon sonunda emekli olacğaını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Formula 1'de Kimi Raikkonen dönemi bitiyor!
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01 Eylül 2021 20:19
Formula 1'in efsane ve şampiyon pilotlarından Kimi Raikkonen, sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Alfa Romeo adına yarışan 41 yaşındaki Fin pilot, "İşte bu kadar. Bu benim Formula 1'deki son sezonum olacak. Bu geçen kıştan beri aldığım bir karar. Kolay bir karar olmadı ama bazı yenilikler gerekiyor. Sezon devam ediyor olsa da aileme, tüm takımlarıma, yarış kariyerimde yer alan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus ve son olarak Alfa Romeo'da yarışan Raikkonen, Ferrari'nin son şampiyonu ünvanını da taşıyor.

Fin pilot, Formula 1'deki 344 yarışında 103 kez podyum elde etti ve 21 galibiyet aldı. Raikkonen, son olarak 2018 ABD GP'de Ferrari ile damalı bayrağı ilk sırada geçmişti.


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