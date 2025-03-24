Florian Wirtz için 130 milyon euro'luk belirsizlik!

Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz'in geleceği belirsizliğini koruyor. Alman ekibi, Wirtz ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Leverkusen, Wirtz takımda kalmak istemezse 21 yaşındaki yıldız için 130 milyon euro'luk bonservis bedeli belirledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Florian Wirtz için 130 milyon euro'luk belirsizlik!
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24 Mart 2025 20:31
Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz'in geleceği belirsizliğini koruyor.

YENİ SÖZLEŞME HAZIR

Sky'da yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Wirtz ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Alman ekibinin, 21 yaşındaki futbolcu için 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme hazırladığı ve sözleşmede 2026 yılında geçerli olmak üzere serbest kalma maddesi de bulunduğu belirtildi.

Wirtz için yeni sözleşme hazırlayan Bayer Leverkusen, yıldız futboldan geleceği için gelecek kararı bekliyor.

120-130 MİLYON EURO

Bayer Leverkusen, Wirtz takımda kalmak istemezse 21 yaşındaki futbolcu için 120-130 milyon euro arası bonservis ve bonus talep edecek.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Wirtz ile Bayern Münih ve Manchester City yakından ilgileniyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 39 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.

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