FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başlıyor

Grup maç programı

2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası çarşamba günü Antalya'da başlayacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi ev sahibi olarak Eczacıbaşı Dynavit ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank temsil edecek.Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda yarın Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ile karşılaşacak.Organizasyonda Eczacıbaşı Dynavit A Grubu'nda İtalya'dan Prosecco Doc Imoco Conegliano ve Brezilya'dan Dentil Praia Clube ile VakıfBank ise B Grubu'nda Kazakistan'dan Kuanysh Club ve Brezilya'dan Gerdau Minas ile oynayacak.Grup aşamasında oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşecek.Organizasyonda yarı final karşılaşmaları 17 Aralık Cumartesi, finaller ise 18 Aralık Pazar günü yapılacak.FIVB tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'na üst üste ikinci kez ev sahipliği yapacak Türkiye, kadınlar kategorisinde yedi kez şampiyonluk, iki kez ikincilik ve beş kez üçüncülük elde etti.16.30 Eczacıbaşı Dynavit-Dentil Praia Clube19.30 VakıfBank-Kuanysh Club16.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Dentil Praia Clube20.00 VakıfBank-Gerdau Minas16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Prosecco Doc Imoco Conegliano19.00 Gerdau Minas-Kuanysh Club