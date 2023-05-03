Final Four'a ilk bilet Barcelona'nın

THY Euroleague'de Final Four biletini alan ilk takım Barcelona oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Final Four'a ilk bilet Barcelona'nın
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03 Mayıs 2023 21:56
Son güncelleme 03 Mayıs 2023 22:11
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde İspanya ekibi Barcelona, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 77-66 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve Dörtlü Final'e kaldı.

Zalgirio Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 13-10 önde bitiren Barcelona, devre arasına da 29-26 üstün girdi.

İkinci yarıda da Zalgiris'in skora ortak olmasına izin vermeyen İspanya ekibi, üçüncü periyodunu 61-48 önde geçtiği mücadeleden 77-66 galip ayrıldı.

Milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın da forma giydiği Barcelona, seriyi 3-0 kazanarak Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenecek.

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