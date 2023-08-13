Filenin Sultanları'nın Eurovolley kadrosu belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda mcüadele edecek kadrosunu açıkladı.
Kadroda, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin'in yer almaması dikkat çekti.
İşte kadromuz:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Kadroda, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin'in yer almaması dikkat çekti.
İşte kadromuz:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt