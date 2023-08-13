Filenin Sultanları'nın Eurovolley kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Filenin Sultanları'nın Eurovolley kadrosu belli oldu
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13 Ağustos 2023 23:31
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2023 Avrupa Şampiyonası'nda mcüadele edecek kadrosunu açıkladı.

Kadroda, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Saliha Şahin'in yer almaması dikkat çekti.

İşte kadromuz:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta Oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt



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