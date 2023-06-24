Filenin Efeleri, adını finale yazdırdı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, adını finale yazdırdı!
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24 Haziran 2023 20:33
Son güncelleme 24 Haziran 2023 20:51
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali yarı finalinde karşılaştığı Çekya'yı 3-2 yenerek, finale yükseldi.

Milli takım, yarın TSİ 21.00'de oynanacak finalde, Hırvatistan-Ukrayna karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına karşılaşacak.

Ayrıca "Filenin Efeleri", finale yükseldiği için 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Zadar kentinde oynanan karşılaşmayı, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

Salon: SC Visnjik

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Mirza Lagumdzija)

Çekya: Licek, Zajicek, Sotola, Vasina, Polak, Srb (Monik, Benda, Cech, Bryknar, İndra, Spulak))

Setler: 22-25, 25-17, 19-25, 25-23, 15-12

Süre: 141 dakika (29, 25, 29, 35, 23)

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