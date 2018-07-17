Fikret Orman'dan ''Sporda Şiddet Yasası'' açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman,dedi.Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı 'yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısı sona erdi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.İlik olarak Fikret Orman, toplantı ile ilgili şunları söyledi;Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman,yanıtını verdi.