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Fikret Orman'dan ''Sporda Şiddet Yasası'' açıklaması

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: DHA
Fikret Orman'dan ''Sporda Şiddet Yasası'' açıklaması
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17 Temmuz 2018 16:06
Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanununda düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz" dedi.

Bakanlar, Federasyonlar ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' yasasında yapılacak olan değişikliklere ilişkin gerçekleştirilen istişare toplantısı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda yapılan toplantı sonrası Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Fikret Orman ile Kayserispor Başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlik olarak Fikret Orman, toplantı ile ilgili şunları söyledi;

"Yeni sezon bütün kulüplerimize hayırlı olsun. Daha önceden başlanan bir çalışma vardı. Gerek Bakanlarımız, gerekse de bizler olaylara hakimdik. '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi' kanununda düzenlenmesi gereken bazı maddeler vardı. Onları tartıştık. Güzel bir toplantı oldu. Kısa sürede de sonuçlanacağına inanıyoruz. Zaten yeni sistem de hızlı adım atmak için çok elverişli bir sistem oldu. Sanırım çok kısa zamanda da sonuçlandıracağız."

Özel güvenlik sayısının azaltılması ve yüz tanıma sisteminin uygulanması ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Orman, "Şu anda kanunun detayları üzerinde bilgi vermem çok doğru değil. Zaten bizim stadımızda yüz tanıma sistemi mevcut. Diğer statlarda da olursa uygulanır. Umarım bu sistem kanunlaşır" yanıtını verdi.

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