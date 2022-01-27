'Kardeşimi kaybettim!

'Ben 18:00'da yanına gittim'

Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay dün gece Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'a açıklamalarda bulundu.Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman; '.' ifadelerini kullandı.Orman ayrıca, '' açıklamalarında bulundu.