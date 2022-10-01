İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'başörtüsü kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentinde devam ederken bu durum farklı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir insan hakları grubu, FIFA'ya İran'ın Dünya Kupası'ndan ihracı için çağrıda bulundu.



INFANTINO'YA AÇIK MEKTUP



İran'da yaşanan protestoların patlak vermesinin ardından en az 83 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. İran kadın hakları için kampanya yürüten bir grup FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya bir mektup yazdı.



"İRAN, DÜNYA KUPASI'NDAN ÇIKARILSIN"



Söz konusu mektupta, "40 yılı aşkın bir süredir İranlı kadınlar, en temel özgürlüklerinden mahrum bırakıldı. Spor yapmaktan, stadyumlarda maç izlemekten, futbol takımlarımıza tezahürat yapabilme sevgisinden men edildik. FIFA'nın, bu ağır insan hakları ihlallerini çözeceğine dair defalarca açık taahhütte bulundunuz. Ama ne yazık ki bunların hepsinin boş sözler ve vaatler olduğu sonucuna vardık. FIFA, temel insan haklarına ve haysiyetlerine saygı göstermeyi ilke edinmişse, İran'a neden küresel alanda bir sahne versin ki? Bu nedenle FIFA'dan tüzüğünün 3 ve 4. maddesine de dayanarak İran'ın Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan derhal çıkarılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.



MAHINI İDDİASI



Bu arada daha önce İran adına 23 kez forma giyen Hossein Mahini'nin protestolara verdiği destek nedeniyle tutuklanacağı gündeme geldi. Bilindiği üzere İran takımı, Senegal maçından önce milli marş esnasında siyah elbiseler giymiş ve rejime karşı protestoculara destek vermişti.



AZMOUN FLAŞ BİR PAYLAŞIM YAPMIŞTI



Geride bıraktığımız günlerde ise İran'ın yıldız isimlerinden Sardar Azmoun, "En kötü ihtimalle milli takımdan ihraç edilirim. Bu sorun değil. İranlı kadınların başındaki bir saç teli için bunu feda ederim. Bu ayıp silinmeyecek. İranlı kadınları bu kadar kolay katlettiğiniz için utanın. Yaşasın İranlı kadınlar" ifadesini kullanmıştı. Azmoun daha sonra sosyal medyadaki gönderilerini sildi ve birkaç futbolcu da ona destek verdi.



İRAN'IN DÜNYA KUPASI GRUBU



Bu arada İran Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, Galler ve ABD ile rakip olacak. Protestolara destek veren futbolcularla ilgili olarak teknik direktör Carlos Queiroz'un kararı merak konusu. İran basını, söz konusu futbolcuların Dünya Kupası'nda boy gösterecek İran Milli Takımı'nda yer almasının çok zor olduğunu vurguladı.





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