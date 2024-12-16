FIFA, Türk kulübüne puan silme cezası verdi!

TFF, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
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FIFA, Türk kulübüne puan silme cezası verdi!
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16 Aralık 2024 14:51
Son güncelleme 16 Aralık 2024 15:16
TFF, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna Duyurulur." denildi.

3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.

İKİ KULÜBE DAHA CEZA

Daha önce de TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı.

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