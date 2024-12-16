FIFA, Türk kulübüne puan silme cezası verdi!

TFF, 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'a FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.



TFF'den yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna Duyurulur." denildi.



3. Lig 4. Grup'ta 10 puanla 14. sırada bulunan Denizlispor, söz konusu cezanın ardından 4 puana düşerek son basamağa geriledi.



İKİ KULÜBE DAHA CEZA



Daha önce de TFF, FIFA Disiplin Komitesi'nin Yeni Malatyaspor'a 18, TFF 2. Lig ekibi Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası verildiğini açıklamıştı.



