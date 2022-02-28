FIFA, Rusya'yı ihraca hazırlanıyor!

FIFA, Rusya Milli Takımı'nın uluslararası organizasyonlardan ihraç edilmesi kararını kısa süre içerisinde açıklayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
FIFA, Rusya'yı ihraca hazırlanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2022 18:12
FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslarası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.

Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak

FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA'nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.