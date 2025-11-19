FIFA Dünya sıralaması yenilendi: Milli Takım yükselişte

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 25. sırada yer aldı.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.



Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

Sıra Takım Puan Değişim 1 İspanya 1877,18 - 2 Arjantin 1873,33 - 3 Fransa 1870 - 4 İngiltere 1834,12 - 5 Brezilya 1760,46 +2 6 Portekiz 1760,38 -1 7 Hollanda 1756,27 -1 8 Belçika 1730,71 - 9 Almanya 1724,15 +1 10 Hırvatistan 1716,88 +1

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.