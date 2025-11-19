26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

FIFA Dünya sıralaması yenilendi: Milli Takım yükselişte

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi. Türkiye, kasım ayı sıralamasında 25. basamağa çıkarak Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti.

calendar 19 Kasım 2025 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 20:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIFA Dünya sıralaması yenilendi: Milli Takım yükselişte
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 25. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı. 

Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.



Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.

İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 İspanya 1877,18 -
2 Arjantin 1873,33 -
3 Fransa 1870 -
4 İngiltere 1834,12 -
5 Brezilya 1760,46 +2
6 Portekiz 1760,38 -1
7 Hollanda 1756,27 -1
8 Belçika 1730,71 -
9 Almanya 1724,15 +1
10 Hırvatistan 1716,88 +1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
