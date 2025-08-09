FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.
Adana Demirspor, Süper Lig'de mücadele ettiği geçen sezon da puan silme cezası almıştı.
