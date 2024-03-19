FIFA'dan 6 Türk takımına transfer yasağı!

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerine FIFA'dan kötü haber geldi.



FIFA, 1 Süper Lig takımına süresiz, 4 Süper Lig ve 1 Birinci Lig takımına ise üçer dönem transfer yasağı verdi.



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Süper Lig ekibi Kayserispor'a süresiz transfer yasağı verildi. Adana Demirspor, Antalyaspor, Ankaragücü ve Konyaspor'a ise 3 dönem transfer yasağı getirildiği belirtildi.



Öte yandan 1. Lig ekibi Eyüpspor da 3 dönem transfer yasağı aldı.



EYÜPSPOR AÇIKLAMA YAPTI!



Eyüpspor gelen transfer yasağının 24 saat içerisinde kaldıracaklarını açıkladı.



Eyüpspor konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz tarafından Jakhongir Urozov'un bir önceki kulübü Bunyodkor Kulübü ile transfer sözleşmesinden kaynaklanan 100.000 Euro transfer bedeli taksitinin ödenmesine ilişkin FIFA tarafından verilen karar uyarınca yapılması gereken ödeme, karşı kulübün tarafımıza bildirdiği banka swift sisteminde yaşanan aksaklıktan ötürü yapılamamıştır. Bu aksaklıktan dolayı yaşanan gecikmeden ötürü FIFA tarafından "alacak ödeninceye kadar" transfer yasağı konulmuş olup, ilgili doğru banka bilgisinin Kulübümüze ulaşmasını müteakip 24 saat içinde ödeme yapılarak transfer yasağı kaldırılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.





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