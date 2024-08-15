FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da start aldı.



Şampiyona, İsviçre-Portekiz ve Estonya-Litvanya müsabakalarıyla başladı.



Basketbolseverlerin ücretsiz takip edebileceği ve 20 ülkenin katıldığı şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.



Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada mücadele edecek 5 takımdan oluşan 4'lü gruplar şu şekilde:



A Grubu: Danimarka, İsviçre, Romanya, Norveç, Portekiz



B Grubu: Büyük Britanya, Estonya, İzlanda, Bosna Hersek, Litvanya



C Grubu: Slovakya, Kosova, Ukrayna, İrlanda, Türkiye



D Grubu: Bulgaristan, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Çekya









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU