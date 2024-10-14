Fethiyespor seriye bağladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Fethiyespor seriye bağladı
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14 Ekim 2024 17:14
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Fethiyespor tırmanışa geçti. Önceki hafta da evinde Karaköprü Belediyespor'u aynı skorla mağlup eden Fethiyespor, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı.

Seri galibiyetlerin ardından 10 puana yükselip Play-Off potasına yaklaşan Ege ekibinde Teknik Direktör Selahaddin Dinçel çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak takımın artık yükselme sürecine girdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Son 2 maçımızı kazandık. Son 3 maçta ise 7 puan aldık. İyi bir konuma gelmek için galibiyet serilerimizi sürdürmeliyiz" dedi.
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