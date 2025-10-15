16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Fethiyespor evinde mutlu

Fethiyespor, evinde fırtına gibi, deplasmanda ise durgun bir grafik çiziyor.

calendar 15 Ekim 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sahasında düşme hattındaki rakibi Adanaspor'u 7-0 yenerek moral bulan Fethiyespor bu sezon evinde yenilgi yüzü görmezken, deplasmanlarda da kazanma sevinci yaşayamadı.

İç sahada 4 maça çıkan Fethiyespor, Somaspor'la 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u 6-1, Yeni Marsin İdmanyurdu'nu 2-0 ve Adanaspor'u da 7-0 yendi.

Muğla ekibi gurbette ise 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak tam tersi bir tablo ortaya koydu.

Fethiyespor dış sahada sadece 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kalıp, Ankara Demirspor'a 1-0, Aliağa FK'ya 3-0, Arnavutköy Belediyespor'a da 2-0 kaybetti. Fethiyespor bu hafta sonu üst sıraları hedefleyen Isparta 32 Spor'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
