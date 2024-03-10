Ferrari'nin genç yıldızının yeni adresi belli oluyor

Suudi Arabistan Grand Prix'inde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz yaşadığı apandisit sıkıntısı nedeniyle 1. günün sonunda ameliyat geçirmişti.



3. antrenman seansı itibarilye Ferrari koltuğuna oturan Oliver Bearman, sıralama turlarında ve yarışta gösterdiği performansla tüm seyircilerin hatta Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in takdirini almıştı.



Gelecek sezon Ferrari koltuklarının dolu olması sebebiyle 18 yaşındaki genç İngiliz'in sezon sonunda sözleşmelesi sona erecek Kevin Magnussen yerine Haas koltuğuna oturması bekleniyor.



"HAMILTON YARDIM ETTİ"



Yarış sonunda Lewis Hamilton pit yolunda Oliver Bearman'ı bekleyip kendisiyle sohbet etmişti. O anlar için konuşan Bearman şu açıklamaları kullandı:



"Beni kelimenin tam anlamıyla arabanın dışına çekiyordu. Araçtan çıkmakta çok zorlanıyordum. Gerçekten fiziksel bir yarıştı. Bunun gibi bir yarışta sezonun en düşük keskin virajlarının olduğu yerlerden birisi ve en yüksek G kuvveti yediğimiz pistlerden birisiydi. Neredeyse 50 sıralama turu atıyorsunuz ki bu oldukça etkileyici."





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