  •  
    Güne damgasını vuran transfer: İmzalar atıldı!..
  •  
    "Türkleri gördüğüm zaman kararımı verdim"
  •  
    Moussa Sow, kontrolü tamamladı! Son karar...
  •  
    Beşiktaş'ın bu YENİ transferini gören, bilen?
  •  
    Merih Demiral'ı açıkladı! REKOR kıracak transfer

Fernando: ''Zor şartlarda 3 puan aldık''

Galatasaray'ın Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Fernando açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fernando: ''Zor şartlarda 3 puan aldık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 21:17
Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Fernando Reges kısa bir değerlendirmede bulundu.

Fernando Reges, aldıkları 3 puanın öneminin altını çizerken, saha şartlarının daha iyi olması halinde çok daha iyi bir skor alabileceklerini dile getirdi.

İşte Fernando'nun maç sonundaki açıklamaları...

''Çok önemli 3 puan aldık. Özellikle saha şartlarına bakarsınız, çok zor şartlarda 3 puan aldık. Saha şartları daha iyi olsa, çok daha iyi bir skor alabilirdik.''

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için