Fernando Santos'un tek artısı isabetsiz şut

Sezona Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan ve sırasıyla Burak Yılmaz; Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe ile devam eden Beşiktaş'ta, 5'inci ve son hoca Santos oldu.
Bu sezon Süper Lig'den umudu kesip gelecek sezon için ışık görmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, Portekizli hocayla da hevesi kursağında kaldı. Beşiktaş, 69 yaşındaki Santos'un yönetiminde ofansif verilerin hepsinde geriye gitti. Defansı öne çıkaran deneyimli çalıştırıcının yönetiminde Kara Kartal; kalesinde 8 gol görürken rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
EN KÖTÜ GOL ORTALAMASI
Santos ile hücumda gerileyen Kartal, önceki 4 çalıştırıcı ile yakaladığı gol ortalamasının da gerisine düştü. Siyah-Beyazlılar; Serdar Topraktepe ile 2.30, Burak Yılmaz ile 1.75, Şenol Güneş ile 1.42, Çalımbay ile 1.20 gol ortalaması bulurken; Santos'ta bu veri 0.90'a geriledi.
Portekizli ile Kartal; gol, gol beklentisi, net gol pozisyonu, isabetli şut, rakip ceza sahasında topla buluşma, topa sahip olma, rakip yarı sahada isabetli pas, hücum bölgesinde isabetli pas, önde top kazanma istatistiklerinde geriye düştü. Artıya geçen tek veri; isabetsiz şutlar oldu.
YENİLEN GOLE REAKSİYON YOK
Deneyimli çalıştırıcının önderliğinde Süper Lig'de 10 maça çıkan ve bunların 4'ünde geriye düşen Beşiktaş, bu karşılaşmalarda skor olarak hiçbir reaksiyon gösteremedi. Siyah-Beyazlılar'ın geriye düştüğü maçlar şöyle sonuçlandı: Pendik 4-0 (D), Sivas 1-0 (D), G.Saray 0-1, G.Antep 2-0 (D).
Bu sezon Süper Lig'den umudu kesip gelecek sezon için ışık görmek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, Portekizli hocayla da hevesi kursağında kaldı. Beşiktaş, 69 yaşındaki Santos'un yönetiminde ofansif verilerin hepsinde geriye gitti. Defansı öne çıkaran deneyimli çalıştırıcının yönetiminde Kara Kartal; kalesinde 8 gol görürken rakip fileleri 9 kez havalandırdı.
EN KÖTÜ GOL ORTALAMASI
Santos ile hücumda gerileyen Kartal, önceki 4 çalıştırıcı ile yakaladığı gol ortalamasının da gerisine düştü. Siyah-Beyazlılar; Serdar Topraktepe ile 2.30, Burak Yılmaz ile 1.75, Şenol Güneş ile 1.42, Çalımbay ile 1.20 gol ortalaması bulurken; Santos'ta bu veri 0.90'a geriledi.
Portekizli ile Kartal; gol, gol beklentisi, net gol pozisyonu, isabetli şut, rakip ceza sahasında topla buluşma, topa sahip olma, rakip yarı sahada isabetli pas, hücum bölgesinde isabetli pas, önde top kazanma istatistiklerinde geriye düştü. Artıya geçen tek veri; isabetsiz şutlar oldu.
YENİLEN GOLE REAKSİYON YOK
Deneyimli çalıştırıcının önderliğinde Süper Lig'de 10 maça çıkan ve bunların 4'ünde geriye düşen Beşiktaş, bu karşılaşmalarda skor olarak hiçbir reaksiyon gösteremedi. Siyah-Beyazlılar'ın geriye düştüğü maçlar şöyle sonuçlandı: Pendik 4-0 (D), Sivas 1-0 (D), G.Saray 0-1, G.Antep 2-0 (D).