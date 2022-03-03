Macaristan ekibi Ferencvaros, Stanislav Cherchesov'un geleceği hakkında açıklama yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Ferencvaros'un her çalışanı, sporcusu ve yöneticisi barışa inanır, çünkü özellikle spor ve futbol barışın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda, Ferencvaros futbol kulübü olarak siyasi meselelerle uğraşma niyetinde değiliz." ifadeleri kullanıldı.



Rus teknik adamın çalıştırdığı Ferencvaros kulübü, Macaristan Ligi'nde 43 puanla lider konumda.





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