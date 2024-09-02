Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası

Premier Lig'in çocukluk hayali olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, yapılan çok cazip teklifi geri çevirdi. Brighton 'Seni istiyoruz' deyince, gözü parayı görmedi. 1.5 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti.

Haber; Sabah
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Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası
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02 Eylül 2024 09:03
Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den Brighton'a transferinin perde arkası ortaya çıktı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Alanyaspor maçı sonrası Ferdi Kadıoğlu için yönetimin büyük fedakârlık yaptığını, buna rağmen oyuncunun gidişine engel olamadığını açıklamıştı…

Sadece sarı-lacivertli formayla değil A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi, İngiltere'den gelen teklife kayıtsız kalamadı.

1.5 MİLYON EURO MAAŞ ALIYORDU

Bir sezon önce gelen tekliflere rağmen kulüpte kalan ve Başkan Ali Koç'a "Siz ne derseniz o" diyen Ferdi, çocukluk hayali olan Premier Lig'de oynama şansını kaçırmak istemedi, ayrılmak istediğini yönetime iletti. Teknik direktör Mourinho, sportif direktör Branco ve Başkan Ali Koç'un ikna çabaları yeterli olmadı. Bunun üzerine para devreye girdi. Yönetim 1.5 milyon kazanan 24 yaşındaki yetenekli sol bekine senelik 4 milyon Euro teklif etti.

PARA BENİM ÖNCELİĞİM DEĞİL

Ferdi, Fenerbahçe'den ayrılmasına paranın neden olmadığını belirtip, "Ben bu takımda Ferdi Kadıoğlu oldum. Geldiğimde çocuktum, burada büyüdüm. Fenerbahçe'den bugün gidiyorsam bunun nedeni asla ve asla para değil. Ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Premier Lig benim için her zaman bir rüyaydı. O nedenle bu teklifi kabul ediyorum. Para için değil, hayallerim için gidiyorum" dedi. Brighton'ın 2.5 milyon Euro'luk teklifine 'evet' dedi.



REKOR KIRDI

Fenerbahçe'nin zam teklifini kabul etmeyen Ferdi, kulübün kasasına 30 milyon Euro bonservis geliri girmesini sağladı ve yurt dışına transfer olan en pahali milli oyuncu ünvanını aldı. Bonuslarla bu rakam 35 milyon Euro'yu bulacak. Bu arada ilk idmanda sakatlanan Ferdi 10 gün sahalardan uzak kalacak.  

 

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