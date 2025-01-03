Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlığı için açıklama

Brighton forması giyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlığı için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlığı için açıklama
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03 Ocak 2025 00:21
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sosyal medya hesabından sakatlığı için açıklamalarda bulundu.

İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"İYİLEŞME SÜRECİM BEKLEDİĞİMDEN DAHA UZUN SÜRDÜ"

"Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü.

"BÖYLE DURUMLARLA YÜZLEŞMEK KOLAY DEĞİL"

"Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim."

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımları:




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