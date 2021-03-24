Fenerbahçe'yi kulübe yarışta tuttu

Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Ozan'ın golü ile 1 puanı alan Fenerbahçe, bu sezon kulübeden 8 gol, 7 asist çıkarırken bu sayede 12 puanı hanesine yazdırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi kulübe yarışta tuttu
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24 Mart 2021 11:40
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
Beşiktaş'a karşı oyuna sonradan giren Ozan Tufan'ın golü ile şampiyonluk yarışına tutunan F.Bahçe'de kulübe, yine takımı kurtardı.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Erol Bulut, geride kalan haftalarda sonradan oyuna dahil ettiği isimlerden 8 gol, 7 asistlik katkı alırken, bu oyuncular 12 puan kazardırdı. 8 farklı ismin kulübeden girip katkı yaptığı Kanarya'da en çok etkiyi ise 2 gol, 1 asistlik karneleriyle Ozan ile Cisse sağladı.

F.Bahçe'de geride kalan 30 maçın 10'unda hamle adamlarının skora etkisi oldu. Ozan Tufan, Gençlerbirliği ve Beşiktaş deplasmanlarında, Cisse, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarında, Perotti ise Antalya'da oyuna katkı etmeyi başardı.

Enner Valencia iç sahada oynanan Rize karşılaşmasında ve Antalya deplasmanında tabelaya etki ederken, Ferdi ise Kasımpaşa ve Trabzon mücadelerinde sahne aldı. Sosa'nın Rize'de attığı gol galibiyeti getirirken, Thiam Beşiktaş, Ademi ise Kayserispor mücadelelerinde 1'er asist yapmıştı. 

 


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