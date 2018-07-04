Fenerbahçe'ye Fransız sol bek

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, önceki gün kendisinin talebi üzerine teknik direktör Phillip Cocu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Cocu, FBTV'de transferde aceleci davranmadıklarını söylese de toplantıda ellerini çabuk tutmaları gerektiğini belirterek, Jack Wilshere dışında bir stoper, bir sol açık ve bir santrfor takviyesinin acil yapılmasını istedi.Cocu toplantıda, "Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar oyuncuların katılımı çok önemli. Olabilecek en iyi 11'le sahada olmalıyız. Ciddi rakiplerle oynayacağız. Gruplara kalma şansımız yüksek. Transferde başarılı olursak, gruplara kalma şansımız bir o kadar artacak" dedi.Damien Comolli, bu toplantı sonrasında maliyetler nedeniyle ağırdan aldığı bazı transferleri hızlandırma kararı aldı ve dün sabah saatlerinde yurt dışı seferine çıktı. Comolli'nin bu seferde Wilshere'in yanı sıra Hollandalı golcü Bas Dost, Kolombiyalı stoper Yerry Mina ve Tottenham'ın Fransız sol kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili temaslarda bulunacağı bildirildi.Fenerbahçe'nin santrfor listesinde ilk sırada olan Bas Dost, sarı-lacivertlilere hayli yakın... F.Bahçe'nin H 4 yıllığına 16 milyon Euro'luk bir paket sunduğu ve oyuncunun teklife sıcak baktığı kaydedildi. Yönetimin transferde sıkıntı yaşamamak adına, oyuncunun sözleşmesini feshettiği eski kulübü Sporting Lizbon ile de temas halinde.Fenerbahçe, geçen hafta İstanbul'da görüşülen Jack Wilshere'den kararını vermesini bekliyor. Bonservisi elinde olan İngiliz orta saha oyuncusuna teklif sunulmuş ve el sıkışılmıştı. Comolli Wilshere'e kararını erken vermesi için baskı uygulayacak.Fenerbahçe, Barcelona'dan kiralamayı planladığı Yerry Mina transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kararını vermesi için Dünya Kupası'ndan dönmesi bekleniyor. Kolombiyalı stoper için Barcelona ile de prensip anlaşmasına varıldı.F.Bahçe'nin sol kanat için gündemine gelen ilk isim George-Kevin N'Koudou oldu. Tottenham'ın Fransız oyuncusunun kiralanması için girişimlere başlandı. Damien Comolli, yurt dışı seferinde bu konuya son noktayı koymaya çalışacak.