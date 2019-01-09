Fenerbahçe'ye 18'lik Brezilyalı: 'Görüştük'

BREZİLYA U20 TAKIMI KADROSUNDA

'DE! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, "geleceğin kadrosunu" kurabilmek üzere çalışmalarını sürdürürken, ibreyi Brezilya'dan genç bir isme daha çevirdi.Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Brezilya Serie B ekiplerinden'dan 18 yaşındaki orta sahaiçin menajeriyle temasa geçti.Lucas'ın menajeri Mario Vieira yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Orta sahanın ortasında görev alan ve kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan genç oyuncu, geçen sezon Parana'da 22 maçta 1432 dakika süre aldı ve 2 gol attı.Brezilya U20 takımı kadrosuna da alınan ancak henüz milli takım formasıyla süre bulamayan genç oyuncu için Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'nın da bir teklif yaptığı kaydedildi.Transferin 11 Ocak Cuma gününe kadar netleşmesi beklendiği de haberin detaylarında yer aldı.