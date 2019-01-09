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Fenerbahçe'ye 18'lik Brezilyalı: "Görüştük"

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için son iddia Parana'da oynayan 18 yaşındaki Jhonny Lucas'ın menajerinden geldi; "Görüştük, kulübüne teklif yapacaklar."

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye 18'lik Brezilyalı: 'Görüştük'
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09 Ocak 2019 20:00
FENERBAHÇE'DE TRANSFER! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, "geleceğin kadrosunu" kurabilmek üzere çalışmalarını sürdürürken, ibreyi Brezilya'dan genç bir isme daha çevirdi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Brezilya Serie B ekiplerinden Parana'dan 18 yaşındaki orta saha Jhonny Lucas için menajeriyle temasa geçti.

Lucas'ın menajeri Mario Vieira yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, bugün ya da yarın kulübe bir teklif yapacak" ifadelerini kullandı.



BREZİLYA U20 TAKIMI KADROSUNDA

Orta sahanın ortasında görev alan ve kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi olan genç oyuncu, geçen sezon Parana'da 22 maçta 1432 dakika süre aldı ve 2 gol attı.

Brezilya U20 takımı kadrosuna da alınan ancak henüz milli takım formasıyla süre bulamayan genç oyuncu için Brezilya Serie A ekiplerinden Vasco da Gama'nın da bir teklif yaptığı kaydedildi.

Transferin 11 Ocak Cuma gününe kadar netleşmesi beklendiği de haberin detaylarında yer aldı.



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