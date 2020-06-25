Fenerbahçe'nin hedefindeki iki sürpriz genç!

Transferde Mert Hakan Yandaş hamlesiyle sezonu açan Fenerbahçe dış transfere de yöneliyor.



Sarı - lacivertliler, bu doğrultuda Huddersfield forması giyen Juninho Bacuna ve Sturm Graz forması giyen Otar Kiteishvili'yi gündemine aldı.



SCOUT EKİBİ İZLEMEDE



Scout ekibi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Bacuna'nun maçlarını yakından takip ediyor.



ARÇİL'E DAHİ SORULDU



24 yaşındaki Kiteishvili içinse eski Trabzonsporlu futbolcu Arçil Arveladze'den görüş alan sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak.



JUNINHO BACUNA KİMDİR?



7 Ağustos 1997 tarihinde Hollanda'nın Groningen kentinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, futbola da Groningen altyapısında başladı.



Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan Curaçaolu orta saha, 2018 yılında 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Huddersfield'a transfer oldu.



Bu sezon Championship'te 35 maça çıkan Bacuna, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.



Hollanda'nın U18, U20 ve U21 yaş kategorilerinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yıldan beri ana vatanı Curaçao'nun formasını terletiyor. Curaçao Milli Takımı ile 4 maça çıkan futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.



Fenerbahçe'den sürpriz transfer operasyonu! Mert Hakan Yandaş'ın ardından...



Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Bacuna'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.



OTAR KITEISHVILI KİMDİR?



26 Mart 1996 tarihinde Gürcistan'ın Rustavi kentinde dünyaya gelen Kiteishvili, futbola Dinamo Tbilisi altyapısında başladı.



Nisan 2014-Aralık 2014 tarihleri arasında Metalurgi Rustavi takımında kiralık olarak forma giyen Gürcü orta saha oyuncusu, 2018 yılında 760 bin Euro karşılığında Sturm Graz'a transfer oldu.



Bu sezon Avusturya ekibiyle 33 maça çıkan futbolcu, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



Gürcistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kiteishvili, 16 kez terlettiği milli takım formasıyla gol ve asist katkısı üretemedi.



Güncel piyasa değeri 1.6 milyon Euro olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.



