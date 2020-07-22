Fenerbahçe'nin 'A Planı' Sarr, 'B Planı' Stambouli

Fenerbahçe, yeni stoperini Fransa'dan getirmek istiyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Nice ile sözleşmesi sona eren ve birçok Avrupa kulübünden de teklif alan Malang Sarr'a yöneldi. 16 yaşından beri Nice'te Ligue 1 maçlarına çıkan ve henüz 21 yaşında olan Senegal asıllı Malang Sarr, Fenerbahçe'nin 'A Planı' durumunda...



Sol ayaklı olan ve Fransa Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen 21 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'ye transferle ilgili henüz bir cevap vermedi.



B PLANI: STAMBOULI



Fenerbahçe, Malang Sarr'dan alacağı olumsuz bir cevap durumunda Cezayir asıllı Fransız stoper Benjamin Stambouli'yi transfer etmeyi deneyecek.



29 yaşındaki Benjamin Stambouli, Montpellier altyapısından çıkıp profesyonel olduktan sonra Tottenham, Paris Saint-Germain ve son olarak Schalke formalarını giydi. Fransız stoper, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle 9 Bundesliga maçında forma giydi. Stambouli, stoperin yanısıra önlibero mevkisinde de görev aldı.



