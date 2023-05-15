Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD ilgisi!

Bein Manşet programında konuşan Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Bora Aydınlık'a ABD milli takımının ilgisi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD ilgisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2023 13:26
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 13:40
Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık hakkında beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında yorum yaptı.

Amerika medyasının genç oyuncuyu yakından takip ettiğini söyleyen Meleke, ''Bora Aydınlık! Kim bu oyuncu? Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan hazırlık maçlarında görev alan bir oyuncu. Amerikalılar onu takip ediyor. Şuan Türkiye u19 milli takım oyuncusu ama Amerikalılar diyor ki 'takip etmek lazım', 'kaçırmamak lazım' 'Amerika Milli Takımı'nı tercih etmesini sağlamak lazım' diyorlar. Amerika medyasında ilgi var'' şeklinde konuştu. 

Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Bora Aydınlık, Fenerbahçe A takımı ile Zenit ile oynanan hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti.

Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan genç oyuncunun ABD vatandaşlığı da bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery