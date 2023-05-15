Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD ilgisi!

Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık hakkında beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında yorum yaptı.



Amerika medyasının genç oyuncuyu yakından takip ettiğini söyleyen Meleke, ''Bora Aydınlık! Kim bu oyuncu? Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan hazırlık maçlarında görev alan bir oyuncu. Amerikalılar onu takip ediyor. Şuan Türkiye u19 milli takım oyuncusu ama Amerikalılar diyor ki 'takip etmek lazım', 'kaçırmamak lazım' 'Amerika Milli Takımı'nı tercih etmesini sağlamak lazım' diyorlar. Amerika medyasında ilgi var'' şeklinde konuştu.



Sezon başında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Bora Aydınlık, Fenerbahçe A takımı ile Zenit ile oynanan hazırlık maçında 1 gol kaydetmişti.



Sol kanat ve forvet pozisyonlarında görev yapan genç oyuncunun ABD vatandaşlığı da bulunuyor.



